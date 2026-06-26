Россия может на несколько месяцев ограничить экспорт дизельного топлива

Об этом поговорят на совещании по ситуации на топливном рынке.
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
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Вице-премьер Новак сообщил, что экспорт дизельного топлива могут ограничить
В России могут временно ограничить экспорт дизельного топлива для производителей. Такой вариант сейчас рассматривают власти, сообщил вице-премьер Александр Новак в общении с ТАСС. По словам политика, речь идет о запрете сроком на несколько месяцев.
Как пояснил Новак, в стране сформированы избыточные запасы дизельного топлива. Временное ограничение экспорта позволит направить дополнительные объемы на внутренний рынок и увеличить остатки.
Вопрос обсудят на совещании по ситуации на топливном рынке. Также в рамках встречи обсудят возможность введения запрета на экспорт дизеля. Ранее вице-премьер заявлял, что власти также изучают вариант полного ограничения поставок топлива за рубеж.
В начале июня правительство уже ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина. Ограничение будет действовать до 30 ноября 2026 года и направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия ввела ограничения на поставки рыбной продукции из Армении.
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