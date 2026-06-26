За живое общение: Бастрыкин призвал заменить «Разговоры о важном» на уроки мужества

|
Алена Куликова
Алена Куликова 55 0

На них предлагается приглашать ветеранов, в том числе участников СВО.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бастрыкин призвал ввести в российских школах уроки мужества

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге предложил заменить в школах «Разговоры о важном» на уроки мужества.

«Сегодня есть уникальная возможность приглашать на встречи участников спецоперации», — сказал глава ведомства.

Он также предложил приглашать ветеранов Великой Отечественной войны, конфликта в Афганистане и чеченских кампаний — такую практику уже применяют в образовательных учреждениях Следственного комитета.

Глава ведомства считает, что живое общение с бойцами эффективнее для патриотического воспитания, чем существующий формат занятий. Официального ответа Министерства просвещения на это предложение пока не поступало. Инициатива прозвучала в рамках дискуссии о новых подходах к работе с молодежью.

Ранее Александр Бастрыкин в рамках Петербургского международного юридического форума рассказал, что ведомство предлагало понизить возраст уголовной ответственности для несовершеннолетних до 12 лет, однако эту инициативу не поддержали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
75.63
0.86 85.77
0.59
Усильте энергию волос: лунный гороскоп стрижек на июнь 2026 для знаков зо...

Последние новости

16:13
Путин назначил Гладкова послом в Абхазии
16:11
«Это было ужасно»: жители Венесуэлы вспоминают, что пережили при землетрясении
16:03
Барак вместо отдыха: как выбрать безопасный летний лагерь для детей
15:51
Путин выразил соболезнования родным экс-министра обороны Иванова
15:51
«В этом смысл жизни»: что помогает Наталье Бардо сохранять внутренний свет
15:42
За живое общение: Бастрыкин призвал заменить «Разговоры о важном» на уроки мужества

Сейчас читают

В России начали снижаться цены на черешню: когда ягода станет еще дешевле
«Все обошлось»: актер Евгений Стеблов рассказал о госпитализации
Без света и медоборудования: женщина родила среди обломков здания в Венесуэле
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео