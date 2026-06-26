За живое общение: Бастрыкин призвал заменить «Разговоры о важном» на уроки мужества

Бастрыкин призвал ввести в российских школах уроки мужества

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге предложил заменить в школах «Разговоры о важном» на уроки мужества.

«Сегодня есть уникальная возможность приглашать на встречи участников спецоперации», — сказал глава ведомства.

Он также предложил приглашать ветеранов Великой Отечественной войны, конфликта в Афганистане и чеченских кампаний — такую практику уже применяют в образовательных учреждениях Следственного комитета.

Глава ведомства считает, что живое общение с бойцами эффективнее для патриотического воспитания, чем существующий формат занятий. Официального ответа Министерства просвещения на это предложение пока не поступало. Инициатива прозвучала в рамках дискуссии о новых подходах к работе с молодежью.

Ранее Александр Бастрыкин в рамках Петербургского международного юридического форума рассказал, что ведомство предлагало понизить возраст уголовной ответственности для несовершеннолетних до 12 лет, однако эту инициативу не поддержали.

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