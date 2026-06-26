Путин назначил Гладкова послом в Абхазии
В мае 2026 года президент принял его отставку с поста губернатора Белгородской области.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Президент России Владимир Путин назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслав Гладкова послом в Абхазии, следует из указа.
Гладков был главой Белгородской области с 2021 по 2026 год. В мае текущего года он подал в отставку.
В своем видеообращении Гладков тогда отметил, что глава государства принимает решения в сложной оперативной обстановке, и благодаря его руководству регион достойно переносит испытания. Гладков также поблагодарил жителей за поддержку, которая давала силы решать проблемы, и пожелал всем счастья, любви и победы России, подчеркнув, что Белгородская область заслужила ее как никто другой.
Тогда же, в мае 2026-го, Владимир Путин наградил Вячеслава Гладкова орденом Святого благоверного великого князя Александра Невского. Соответствующий указ был подписан главой государства. О награждении стало известно на церемонии представления врио губернатора Александра Шуваева в правительстве Белгородской области.
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