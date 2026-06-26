«В этом смысл жизни»: что помогает Наталье Бардо сохранять внутренний свет

Актриса Наталья Бардо: работа должна давать возможность помогать другим

Актриса Наталья Бардо считает помощь другим людям важной частью своего жизненного пути. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на благотворительном арт-вечере «Свет внутри», организованном RESIDENT Network Club в поддержку фонда «Дом с маяком», помогающего детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

По ее словам, многое из того, что она делает в жизни, связано с желанием сохранять внутренний свет и делиться им с окружающими людьми.

«Все что я делаю в этой жизни, я делаю для того, чтобы у меня внутри горел этот свет», — отметила актриса.

Также артистка добавила, что для нее важно, чтобы работа приносила не только удовольствие, но и давала возможности помогать другим. Бардо подчеркнула, что именно в этом видит особый смысл своего жизненного пути.

«Чтобы работа приносила внутри удовольствие, чтобы она приносила возможности, ресурсы, эмоции, чтобы была возможность помогать», — сказала она.

Помимо этого, актриса призналась, что считает добрые дела одним из главных ориентиров в жизни. По ее словам, человек может быть небольшой частью большого мира, но при этом способен сделать для него что-то важное.

«Мне кажется, в этом есть смысл моего пути в жизни — это творить добро и быть просто здесь маленькой пылинкой, которая сможет что-то в этот мир принести», — заключила Бардо.

Ранее, писал 5-tv.ru, Наталья Бардо дала сыну совет, как нужно «сажать женщин на шею».

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