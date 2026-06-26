«Это было ужасно»: жители Венесуэлы вспоминают, что пережили при землетрясении

В Венесуэле продолжается разбор завалов после землетрясения

Разбор завалов, поиск выживших и извлечение тел погибших продолжается в Каракасе в Венесуэле. Об этом рассказали волонтеры и местные жители корреспонденту 5-tv.ru.

После землетрясения у побережья Венесуэлы в этой южноамериканской стране рухнули сотни зданий. Под завалами оказались люди. В их спасении принимают участие как сотрудники экстренных служб, так и волонтеры. Один из тех, кто разбирает завалы здания «Обелиско» в Каракасе — волонтер Хуан. Он рассказал подробности.

«На данный момент из-под завалов извлечены четыре тела. Два человека были найдены живыми, сейчас они находятся в больнице, в отделении интенсивной терапии. В эту минуту мы извлекаем еще два тела — двух погибших женщин», — уточнил он.

Волонтер также добавил, что все они надеются обнаружить как можно больше выживших в этой трагедии.

Одна из местных жительниц рассказала, что во время первой волны толчков она с двумя детьми и мужем была в квартире на пятом этаже. Тогда они почувствовали сильное головокружение.

«Во время второго толчка я действительно подумала, что здание может рухнуть — это было ужасно, просто ужасно. Я была наверху с двумя детьми и мужем. Потом мы спустились вниз и увидели этот кошмар — здание почти полностью разрушилось», — вспоминала венесуэлка.

Еще одна женщина рассказала, что всех жителей их дома эвакуировали и запретили пока в него возвращаться, так как здание получило серьезные повреждения, возможно, даже конструктивные. Им необходимо заключение экспертов. Чтобы не пропустить информацию, жители организовали возле дома дежурства.

«Мы объединились с соседями, потому что понимаем: спасатели, пожарные, полиция, городские службы — все они сейчас заняты более масштабными задачами и спасением людей» — пояснила женщина.

Два землетрясения в Венесуэле магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в ночь на 25 июня. Эпицентр находился в 56 километрах от Валенсии и в 27 километрах к северо-западу от Монтальбана на глубине 13 километров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что число погибших в результате землетрясения в Венесуэле возросло до 235 человек. Медицинскую помощь оказали более чем 4,3 тысячи человек.

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