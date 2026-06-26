Лидера международной группы «черных трансплантологов» будут судить в Москве

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 22 0

Преступники вели свою незаконную деятельность в Европе более 20 лет.

Суд над черным трансплантологом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Суд в Москве рассмотрит дело в отношении лидера группы «черных трансплантологов» Бориса Вольфмана. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Руководителя группы «черных трансплантологов» из Косово, гражданина Израиля Бориса Вольфмана обвиняют в торговле людьми для изъятия и последующей продажи внутренних органов.

«По версии следствия, в период с 2006 по 2008 год Вольфман принимал участие в деятельности международной организованной преступной группы, которая для извлечения финансовой выгоды занималась торговлей людьми в целях незаконного изъятия человеческих органов», — пояснил собеседник.

Они вели свою незаконную деятельность в Европе более 20 лет. В числе жертв этих преступников есть и граждане России. Они вышли на троих жителей РФ, которые тогда оказались в тяжелой жизненной ситуации. Россиян смогли убелить в безопасности проводимой процедуры, при этом обещали выплатить вознаграждение в размере восьми тысяч евро. Однако истинные мотивы хирургического вмешательства от жертв скрыли.

Операция была проведена в частной клинике «Медикус» в столице Косово Приштине. Во время процедуры россиян лишили здоровых почек. Эти органы были пересажаны иностранным реципиентам. По информации инсайдера, за пересадку иностранцы заплатили по 80 тысяч евро.

Борис Вольфман находился в розыске по каналам Интерпола 14 лет. В 2025 году по инициативе Генпрокуратуры России его депортировали из Турции. Мужчине уже предъявили обвинения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Перовский районный суд Москвы вынес приговор фигуранткам дела о торговле детьми Юлии Логиновой и Наталье Патоке. Последняя организовала приют для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а рожденных детей оформляла на себя.

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