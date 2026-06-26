Психолог Коржаева назвала нервной улыбку Елены Зеленской после слов о конфликте

Психолог Ирина Коржаева в общении с Life.ru прокомментировала поведение Елены Зеленской. Во время интервью, отвечая на вопрос о том, как она переживает затянувшийся конфликт, супруга Владимира Зеленского назвала его самым тяжелым периодом своей жизни.

Специалист обратила внимание на мимику и манеру речи первой леди Украины, отметив, что та, по ее мнению, тщательно подбирала слова и могла придерживаться заранее подготовленного текста.

«Из-за этого создается впечатление, что она говорит неправду, точнее — не свои мысли. Это чувствуется, и полиграф, кстати, покажет то же самое», — сказала психолог.

Отдельно психолог остановилась на улыбке Зеленской, назвав ее нервной.

По мнению эксперта, такая реакция может быть связана с внутренним напряжением, неуверенностью или страхом негативной оценки. Поводом для обсуждения стало интервью, в котором Елена Зеленская заявила, что ждет окончания конфликта, назвав его самым тяжелым периодом своей жизни. После этих слов она улыбнулась и подняла взгляд вверх.

Однако такое поведение разозлило многих украинцев: они указали на то, что ее слова звучали неестественно. Многие также заявили, что жена украинского лидера, судя по всему, в тот момент думала о своих «походах по магазинам в Париже», а не о жителях своей страны.

Ранее 5-tv.ru сообщили, что прошла конференция, посвященная восстановлению Украины. У режима Зеленского на эту встречу были крайне амбициозные планы. Хотя он сам туда не поехал.

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