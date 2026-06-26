«Спасибо, что выбрал нас!» — Вадим Галыгин в четвертый раз стал отцом

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 72 0

Мальчика назвали Лукой.

Сколько детей у Галыгина

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Артист Вадим Галыгин в четвертый раз стал отцом

Комик и телеведущий Вадим Галыгин стал отцом в четвертый раз. Об этом артист сообщил на своей странице в социальных сетях, опубликовав фотографии, сделанные сразу после рождения ребенка.

У Галыгина и его супруги, певицы Ольги Вайнилович, родился сын. Мальчика назвали Лукой.

«У нас появился еще один любимый день в году 26.06.2026. Сегодня родился наш третий сыночек Галыгин Лука Вадимович. Мы тебя загадали и очень ждали. Спасибо, что выбрал нас!» — подписал пост артист.

Для Вадима Галыгина это уже четвертый ребенок. Вместе с Ольгой Вайнилович он воспитывает двоих сыновей — Вадима и Ивана. Кроме того, у артиста есть взрослая дочь Таисия от первого брака. В прошлом году она родила сына Прохора, сделав комика дедушкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вадим Галыгин старается проводить с детьми как можно больше времени, несмотря на плотный рабочий график.

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