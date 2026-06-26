Отключение кондиционеров в Еврокомиссии не затронуло фон дер Ляйен
Ситуация вызвала недовольство сотрудников, которым приходится работать в духоте.
Фото: www.globallookpress.com/Malin Wunderlich
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Politico: отключение кондиционеров в Еврокомиссии не затронуло фон дер Ляйен
Отключение кондиционеров в здании Еврокомиссии (ЕК) в Брюсселе не затронуло кабинет главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Об этом написали в издании Politico.
По его данным, из-за экстремальной жары систему охлаждения воздуха принудительно отключили на нижних этажах штаб-квартиры Еврокомиссии. При этом офис фон дер Ляйен расположен на 13-м этаже, на котором кондиционеры продолжают работать в обычном режиме.
Ситуация вызвала недовольство сотрудников ЕК. По информации Politico, они сочли такое распределение условий несправедливым, сравнив происходящее с феодальными порядками и назвав его позором.
Частичное отключение кондиционеров произошло из-за аномальной жары, которая охватила Европу. Сотрудники на нижних этажах здания получили уведомления о приостановке охлаждения воздуха до конца дня вследствие экстремальных погодных условий.
При этом на верхних этажах 13-этажного здания, где располагаются кабинеты главы Еврокомиссии и еврокомиссаров, системы охлаждения продолжили работу.
В издании также отметили, что до этого в ЕК на текущей неделе произошли отключения электроэнергии. Их связали с ростом энергопотребления из-за усиленной работы кондиционеров.
В Бельгии ранее объявили предпоследний, «оранжевый уровень» климатической опасности по причине жары. Власти порекомендовали жителям, если есть возможность, оставаться дома.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Европа плавится от аномальной жары.
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