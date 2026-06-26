Отобрала паспорт: в Саратове мать удерживала 16-летнюю дочь взаперти годами

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 46 0

Предполагается, что подросток не посещала школу, начиная с четвертого класса.

Мать удерживала дочь дома в Саратове: что известно причина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В Саратове в МВД проверяют данные об удержании дочери дома матерью многие годы

Правоохранители начали проверку после обращения 16-летней девушки из Саратова, которая заявила, что мать долгое время удерживала ее дома без возможности получать образование. Об этом сообщили в Главном управлении (ГУ) МВД по региону.

По предварительным данным, подросток не посещала школу с четвертого класса. Формально со стороны ее матери это объяснялось домашним обучением, однако, из материалов проверки следует, что подросток длительное время не училась в общеобразовательном учреждении.

Также, по информации полиции, мать могла ограничивать контакты дочери с внешним миром и не выпускать ее из дома. У девушки, уточнили в ведомстве, не было паспорта.

Связаться с взрослыми у подростка получилось через уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области. Девушка попросила направить к ней наряд полиции.

В ГУ МВД отметили, что во время проверки было установлено длительное отсутствие обучения у подростка, пропажа у нее паспорта, а также признаки агрессивного поведения матери по отношению к дочери. Сотрудники полиции вынесли постановление о назначении комплексной судебной экспертизы.

Проверку по сообщению о возможном нарушении прав несовершеннолетней также начало следственное управление Следственного комитета России по Саратовской области.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, многодетным матерям вынесли приговор за торговлю детьми.

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