В Японии после землетрясения возле Токио объявили угрозу цунами

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6, эпицентр которого находился на суше недалеко от Токио. Об этом сообщили в национальном метеорологическом управлении страны.

Очаг залегал на глубине 20 километров. По японской шкале сила подземных толчков составила 6 баллов, что может привести к повреждению зданий.

За несколько секунд до начала землетрясения сработала система раннего оповещения. На мобильные телефоны жителей поступил сигнал тревоги. В столице во время толчков раскачивалась мебель и падала посуда. После землетрясения сейсмологи объявили угрозу цунами, однако спустя несколько минут предупреждение было отменено.

Днем ранее в Японии также произошло землетрясение магнитудой 7,2. Его очаг находился на глубине 50 километров вдали от суши, поэтому серьезных разрушений удалось избежать. По предварительным данным, погибших нет, травмы получили пять человек.

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