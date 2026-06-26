Жуткая находка: в Москве расследуют незаконный оборот человеческих голов

Жуткую загадку сейчас пытаются разгадать московские следователи. Они обнаружили пять замороженных человеческих голов в одном из городских медцентров. Там заявили, что это всего лишь учебное пособие для хирургов.

Но уже есть версия, что это продолжение дела о нелегальной торговле органами, след которого тянется из Петербурга. Все подробности — у корреспондента «Известий» Александра Орлова.

О том, что здесь проводят курсы по повышению квалификации медработников, говорит только эта скромная вывеска. Решетки на окнах и изолированный вход больше напоминают режимный объект. И местным сотрудникам, видимо, было что скрывать.

Например, в холодильной камере нашли пять человеческих голов. Для такого центра находка вроде бы не сенсационная — их используют в учебных целях. На сайте компании открыто говорится, что здесь проводят курсы по эндоскопической хирургии, проктологии и нейрохирургии.

Но теперь эти головы могут стать уликами в деле о незаконном обороте органов и частей человеческих тел, которое с февраля расследуют в Санкт-Петербурге.

Откуда вообще эти головы появились? Они считают, что они иностранного происхождения. Должны были растаможиваться. Когда эксперт посмотрел, там какие-то бирки на них были — иностранные.

Главные подозреваемые — заведующий моргом Александровской больницы Андрей Кавецкий и учредитель компании «Анабиос» Станислав Маслов. По версии следствия, Маслов подкупил Кавецкого и систематически покупал так называемые кадавры для своего учебного центра. Позже они становились наглядными пособиями для медиков. При этом слушателям курсов не рассказывали, чьи именно тела используют для обучения.

«На наши вопросы о том, откуда были взяты тела, наши преподаватели отвечали, что при жизни данные люди и их родственники давали согласие о том, что после смерти тело будет завещано науке», — рассказала ученица центра Anabioss Люция Кошкина.

Кадавры обошлись Маслову в полмиллиона рублей. Именно столько он заплатил главе патологоанатомического отделения больницы.

«Он именно занялся этим делом, чтобы у нас были не мясники, а именно чтобы занимались и правильно. Он потому что очень хорошо делает хирургические операции», — сказал отец Маслова.

Позже выяснилось, что компания «Анабиос» сдавала человеческие головы в аренду. Один из клиентов — медицинское учреждение в Казани. Не исключено, что и этот московский центр подготовки получал кадавры именно из Санкт-Петербурга.

Все это официальным каналам поступало. Поступило. Не знаю, сколько раз таких поставок было. Может быть, они раньше занимались на каких-то муляжах. А тут такая история. Откуда эта информация? Может, это конкуренты подставили. Он как-то спокойно к этому относится.

По закону использовать органы умерших в медицинских и образовательных целях можно. Но существует множество нюансов, несоблюдение которых превратит обучение в уголовное дело.

«Передачу тела при определенных установленных законом условиях допускают, но только в те учебные заведения, где проходит специализированное обучение по таким направлениям, как медицина либо фармацевтика», — пояснил председатель Ассоциации по защите правосферы здравоохранения Асад Юсупов.

Сейчас головы проверяют на принадлежность к Санкт-Петербургскому моргу. Пока Московский морфологический центр стоит закрытый. Но в социальных сетях они все еще приглашают учеников пройти курсы.

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