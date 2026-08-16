Спасенным из рабства на Филиппинах россиянкам помогут вернуться домой

Пять россиянок, которых вместе с бывшей королевой красоты спасли из рабства на Филиппинах, смогут получить помощь с оформлением документов и возвращением в РФ. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.

По его словам, в ближайшее время данные должны поступить в российские правоохранительные органы и МИД РФ. Для поездки домой россиянкам могут оформить временные паспорта.

«И в ближайшее же время они смогут уже выехать и оказаться в России», — заявил Мельников.

Отдельно предстоит решить вопрос с билетами. Эксперт отметил, что у потерпевших может не оказаться денег на дорогу. В таком случае, по его словам, «будет налажена коммуникация с родственниками». Также помощь могут оказать фонды защиты прав соотечественников за рубежом или другие международные организации.

Мельников отметил, что подобные ситуации в странах Юго-Восточной Азии в последнее время достаточно распространены. Россиянок заманивают, предлагая работать якобы моделями и обещая хорошие условия и заработок — 10-20 тысяч долларов. Но в итоге у девушек отбирают паспорта и угрожают расправой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Филиппинах правоохранители освободили шесть женщин, среди которых были пять россиянок и бывшая королева красоты. Их могли использовать для коммерческой сексуальной эксплуатации под видом работы в модельном бизнесе и сфере PR.

Сейчас освобожденные женщины находятся под защитой властей в городе Макати. Правоохранители также задержали мужчину, которого подозревают в причастности к организации преступной схемы.

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