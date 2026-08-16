Ушла из жизни заслуженный работник культуры РФ Сусанна Бенцианова

Заслуженный работник культуры России Сусанна Бенцианова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Большого театра.

«Умерла Сусанна Григорьевна Бенцианова, более шестидесяти лет отдавшая служению Большому театру. Она родилась в год основания газеты „Советский артист“ — многотиражной газеты Большого театра (впоследствии переименованной в „Большой театр“), и этому изданию ей было суждено посвятить всю жизнь», — говорится в сообщении.

Бенцианова появилась на свет 7 июня 1933 года. Ее журналистская карьера началась в 1956 году. Она трудилась литературным сотрудником и главным выпускающим редактором, рассказывала о гастролях, создавала творческие портреты артистов и репортажи с премьер.

В 1996 году Бенцианова удостоилась звания заслуженного работника культуры РФ. Кроме того, ей дважды присуждали премию Попечительского совета Большого театра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в возрасте 80 лет умер народный артист России Леонид Рудой. Большая часть его творческой жизни была связана с Вологодским драмтеатром, в котором он сыграл свыше ста ролей.

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