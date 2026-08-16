Силы ПВО за день уничтожили 72 украинских беспилотника над Россией
Дроны сбили сразу над несколькими регионами страны.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в мессенджере МАКС.
«В течение дня, с 8:00 мск до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
С начала специальной военной операции, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года, Вооруженные силы Украины регулярно пытаются атаковать российские регионы, используя беспилотники и ракеты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ впервые применили британские беспилотники для ударов по объектам в глубине территории России.
Украинские силы использовали БПЛА двух британских производителей, чтобы атаковать нефтебазы, военно-морские объекты, логистические узлы, склады и пути снабжения. Один из таких ударов произошел более чем в 1,6 тысячи километров от российской границы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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