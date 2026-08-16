Российский спутник «Арктика-М» запечатлел полное солнечное затмение

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 42 0

На кадрах из космоса видно, как лунная тень постепенно движется по поверхности Земли.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Подгорчук; max.ru/roscosmos; 5-tv.ru

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Российский спутник «Арктика-М» запечатлел полное солнечное затмение. Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала кадры в своем канале в мессенджере МАКС.

«Спутник Роскосмоса „Арктика-М“ запечатлел одно из самых ожидаемых астрономических явлений года — полное затмение Солнца», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как тень Луны постепенно перемещается по поверхности Земли. Запись была сделана автоматически с помощью аппаратуры спутника.

Ранее 5-tv.ru писал о редком сочетании астрономических явлений, которое можно было наблюдать в небе вечером 12 августа и следующей ночью: произошли солнечное затмение и звездопад, а Сатурн, Марс, Юпитер, Меркурий, Уран и Нептун выстроились в одну линию.

Особенно зрелищным стал метеорный поток Персеиды. Частицы льда и пыли от кометы при попадании в атмосферу сгорают и становятся видимыми как яркие следы.

Наблюдать за явлениями в Крым приехали астротуристы из разных регионов России. Солнечное затмение также было хорошо видно в ряде российских городов, включая Петербург, Петрозаводск, Псков, Мурманск и Архангельск.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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