Пассажирка бросилась за борт теплохода «Анна Каренина» на Москве-реке

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 39 0

Спасателям пришлось приложить усилия, чтобы вызволить женщину из воды.

Женщина упала с теплохода в Москву-реку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Отдыхающая на Москве-реке женщина прыгнула за борт прогулочного теплохода «Анна Каренина» возле шестого причала Северного речного вокзала. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

Как выяснилось, пострадавшую в воду поманила хорошая погода и изрядное количество выпитого во время круиза алкоголя.

Экстренным службам пришлось приложить немало сил, чтобы вытащить женщину из воды - пострадавшая не проявила желания быть спасенной.

Ее доставили на станцию и сразу передали медицинским работникам.

Ранее 5-tv.ru писал о ДТП на Филевской набережной в Москве, где каршеринговый автомобиль на большой скорости сорвался с моста и оказался в воде. По предварительным данным, водитель не справился с управлением во время поворота.

В момент аварии в салоне находились два человека. Один из них, 20-летний парень, получил сотрясение мозга, однако от госпитализации отказался. О состоянии второго пассажира ничего неизвестно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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