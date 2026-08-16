Пассажирка бросилась за борт теплохода «Анна Каренина» на Москве-реке

Отдыхающая на Москве-реке женщина прыгнула за борт прогулочного теплохода «Анна Каренина» возле шестого причала Северного речного вокзала. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

Как выяснилось, пострадавшую в воду поманила хорошая погода и изрядное количество выпитого во время круиза алкоголя.

Экстренным службам пришлось приложить немало сил, чтобы вытащить женщину из воды - пострадавшая не проявила желания быть спасенной.

Ее доставили на станцию и сразу передали медицинским работникам.

Ранее 5-tv.ru писал о ДТП на Филевской набережной в Москве, где каршеринговый автомобиль на большой скорости сорвался с моста и оказался в воде. По предварительным данным, водитель не справился с управлением во время поворота.

В момент аварии в салоне находились два человека. Один из них, 20-летний парень, получил сотрясение мозга, однако от госпитализации отказался. О состоянии второго пассажира ничего неизвестно.

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