Московские компании нарастили поставки оборудования для школ России

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 12 0

Столичные производители помогают оснащать учебные учреждения современной техникой и мебелью.

Как московские предприятия помогают школам России

Фото: MAX/Мэр Москвы Сергей Собянин

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Столичные предприятия помогают подготовиться к 1 сентября школам по всей стране

Московские компании увеличили производство оборудования, техники и мебели для образовательных учреждений по всей России. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина и правительства столицы.

«Предприятия расширяют производство, внедряют новые технологии и увеличивают объемы поставок в регионы. Благодаря этому учащиеся и педагоги по всей стране получают доступ к современным решениям, которые делают образовательный процесс более комфортным и эффективным», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Речь идет, в частности, об учебных комплектах по физике, жидкокристаллических модулях, интерактивных комплексах, партах с регулировкой по росту, оборудовании для различных помещений в школах.

Так, в образовательные учреждения новых регионов уже отправили более 52 тысяч единиц продукции, в том числе 33 116 стульев и 19 306 ученических парт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские школьники завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по информатике в Ташкенте. В составе сборной — два обладателя золотых наград и два серебряных призера, которые соревновались с участниками из 97 стран.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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