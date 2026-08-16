Московские компании нарастили поставки оборудования для школ России

Столичные производители помогают оснащать учебные учреждения современной техникой и мебелью.
Фото: MAX/Мэр Москвы Сергей Собянин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Столичные предприятия помогают подготовиться к 1 сентября школам по всей стране
Московские компании увеличили производство оборудования, техники и мебели для образовательных учреждений по всей России. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина и правительства столицы.
«Предприятия расширяют производство, внедряют новые технологии и увеличивают объемы поставок в регионы. Благодаря этому учащиеся и педагоги по всей стране получают доступ к современным решениям, которые делают образовательный процесс более комфортным и эффективным», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Речь идет, в частности, об учебных комплектах по физике, жидкокристаллических модулях, интерактивных комплексах, партах с регулировкой по росту, оборудовании для различных помещений в школах.
Так, в образовательные учреждения новых регионов уже отправили более 52 тысяч единиц продукции, в том числе 33 116 стульев и 19 306 ученических парт.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские школьники завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по информатике в Ташкенте. В составе сборной — два обладателя золотых наград и два серебряных призера, которые соревновались с участниками из 97 стран.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
58%
Нашли ошибку?