Путин подписал закон о тревожной кнопке на «Госуслугах»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит специальную «тревожную кнопку» на портале Госуслуги и обязывает операторов связи блокировать номера мошенников. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Новый закон стал частью второго пакета мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.

Теперь пользователи смогут сообщить о действиях мошенников прямо через Госуслуги. После нажатия «тревожной кнопки» информация сразу поступит в государственную информационную систему, а затем банки, операторы связи и правоохранительные органы узнают о том, что человек стал жертвой преступников.

Кроме того, операторы связи теперь обязаны выявлять номера, которые используют мошенники, передавать информацию о них в государственную систему и блокировать их.

Если же мошенникам удастся похитить деньги у человека из-за халатности оператора, то компания будет обязана возместить пострадавшему ущерб.

Также закон разрешает государственным органам, Банку России и кредитным организациям проводить массовые обзвоны россиян без их предварительного согласия, если это нужно для предупреждения о мошенниках или подозрительных финансовых операциях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин заявил о развитии сотрудничества России со странами из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в сфере кибербезопасности. По словам президента, российские IT-компании уже делятся с азиатскими партнерами разработками в области защиты данных, искусственного интеллекта и технологий умного города.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС