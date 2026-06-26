Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в Молдавию

МИД России призвал воздержаться от поездок в Молдавию

В МИД России порекомендовали гражданам воздержаться от поездок в Молдавию. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«МИД России в очередной раз настоятельно рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Республику Молдова», — говорится в сообщении.

Такое решение связано с усилением дискриминационных мер в отношении россиян со стороны официального Кишинева.

По информации ведомства, в аэропорту россияне нередко сталкиваются с длительными проверками, досмотрами и допросами. Кроме того, некоторым пассажирам без объяснения причин отказывают во въезде в страну.

В МИД России также отметили, что сложности возникают и при вылете из Молдавии. Процедуры досмотра в аэропорту искусственно затягиваются, из-за чего пассажиры могут не успеть на свои рейсы.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что официальный Кишинев продолжает ужесточать меры в отношении граждан России в рамках проводимого антироссийского курса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Министерство культуры Молдавии опубликовало список российских артистов, чье участие в мероприятиях на территории республики признано нежелательным. В него вошли исполнители разных поколений, в том числе Дмитрий Маликов, Леонид Агутин, Диана Арбенина, Баста, Гуф, Люся Чеботина и другие.

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