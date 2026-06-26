Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в Молдавию

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 55 0

Это связано с изменением условий пересечения границы для граждан РФ.

Какие есть риски при поездке в Молдавию

Фото: www.globallookpress.com/Christophe Gateau

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МИД России призвал воздержаться от поездок в Молдавию

В МИД России порекомендовали гражданам воздержаться от поездок в Молдавию. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«МИД России в очередной раз настоятельно рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Республику Молдова», — говорится в сообщении.

Такое решение связано с усилением дискриминационных мер в отношении россиян со стороны официального Кишинева.

По информации ведомства, в аэропорту россияне нередко сталкиваются с длительными проверками, досмотрами и допросами. Кроме того, некоторым пассажирам без объяснения причин отказывают во въезде в страну.

В МИД России также отметили, что сложности возникают и при вылете из Молдавии. Процедуры досмотра в аэропорту искусственно затягиваются, из-за чего пассажиры могут не успеть на свои рейсы.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что официальный Кишинев продолжает ужесточать меры в отношении граждан России в рамках проводимого антироссийского курса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Министерство культуры Молдавии опубликовало список российских артистов, чье участие в мероприятиях на территории республики признано нежелательным. В него вошли исполнители разных поколений, в том числе Дмитрий Маликов, Леонид Агутин, Диана Арбенина, Баста, Гуф, Люся Чеботина и другие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
Усильте энергию волос: лунный гороскоп стрижек на июль 2026 для знаков зо...

Последние новости

22:30
«Новые люди» запустили фестиваль уличного искусства в 40 городах России
22:22
Спортивный самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина
22:00
Обороты растут: Россия и Алжир наращивают взаимную торговлю
21:45
Принц Уильям стал миллиардером и обошел по состоянию Карла III
21:30
Не хватает водителей: Госсовет обсудил состояние общественного транспорта в России
21:02
Не больше 20 карт в руки: в России усилили защиту от кибермошенников

Сейчас читают

В России начали снижаться цены на черешню: когда ягода станет еще дешевле
«Все обошлось»: актер Евгений Стеблов рассказал о госпитализации
Без света и медоборудования: женщина родила среди обломков здания в Венесуэле
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео