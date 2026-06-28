Паспорт за инвестиции: в Аргентине нашли способ погасить госдолг

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 27 0

Руководство страны таким образом планирует выплатить несколько миллиардов обязательств.

Как иностранцам получить гражданство Аргентины

Фото: www.globallookpress.com/Florencia Martin

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В Аргентине начнут выдавать гражданство за инвестиции с целью погасить госдолг

Власти Аргентины намерены выдавать гражданство за инвестиции, которые помогут погасить государственный долг страны. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

Новую программу планируется запустить уже в этом году. Получить гражданство можно будет за невозвратное пожертвование в 500 тысяч долларов или приобретение бескупонных суверенных облигаций за один миллион долларов. При этом правительство еще не утвердило окончательные условия вручения паспорта страны.

Газета пишет, что в случае успешной реализации программы Аргентина превратится в одну из крупнейших стран в мире, предлагающих подобную схему. Руководство страны надеется, что такое решение поможет привлечь богатых иностранцев и выплатить несколько миллиардов долговых обязательств в ближайшие годы.

В издании добавили, что план по предоставлению гражданства является частью политики действующих властей Аргентины по кардинальному изменению имиджа страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий депортировать иностранцев и лиц без гражданства, которые принимают участие в боевых действиях в составе российской армии.

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