Марш с манифестом о будущем США прошел в Вашингтоне

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 36 0

Акция сопровождалась песнями и танцами коренных народов Америки. Участники таким образом указали на важность истории страны.

Акция протеста в Вашингтоне 27 июня — что случилось

Фото: Reuters/ Leah Millis

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В ответ на старт официального празднования Дня независимости США в Вашингтоне состоялось протестное шествие The Next 250 Is For All of Us. Подробнее об акции рассказала корреспондент «Известий» Екатерина Печенкина.

«Марш начался не только с официальных речей, но также и с песен и танцев представителей коренных народов Америки, музыки и выставки предметов современного искусства», — отметила она.

Шествие прошло возле здания Белого дома, а также Национальной аллеи. По ее словам, участники акции таким образом решили заявить о важности истории страны, а не только ее парадной стороны.

Митингующие также держат в руках плакаты, содержащие различные призывы, а также флаги иностранных государств. Кроме того, организаторы марша представили свою «Декларацию взаимозависимости», которая должна лечь в основу развития США на следующие 250 лет.

«Наша задача — создать новую историю: устранить расизм, устранить дискриминацию, устранить бездомность, устранить безработицу. Следующие 250 лет должны быть временем, когда люди могут жить рядом друг с другом без конфликтов», — сказала один из организаторов Таннер Симпкинс.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
Месяц Деревянной Козы: китайский гороскоп на июль 2026 года

Последние новости

5:06
Надбавка за работу: кому в августе повысят пенсии
4:47
«Хочу вернуться в Россию»: иностранцы высоко оценили размах «Алых парусов»
4:30
В Краснодарском крае в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар на НПЗ
4:13
Марш с манифестом о будущем США прошел в Вашингтоне
3:55
«Слезы наворачивались»: выпускники поделились впечатлениями от «Алых парусов»
3:47
«Мечта наконец-то сбылась»: выпускница из Сибири попала на «Алые паруса»

Сейчас читают

По тайному следу Усольцевых. Куда пропала целая семья - итоги расследования
Правило четырёх сезонов: Сябитова объяснила, сколько нужно встречаться до свадьбы
Денежный гороскоп на июль 2026: одним - лотерейный куш, а другим - ловушки мошенников
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2026»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео