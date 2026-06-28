В Краснодарском крае в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар на НПЗ

На нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани вспыхнул пожар в результате падения фрагментов вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем канале в мессенджере МАКС.

«В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что части упавшего дрона повредили линию электропередачи и стекла в одном из частных домов. Жертв и пострадавших нет, последствия атаки устраняют сотрудники экстренных служб.

В оперштабе также рассказали о повреждении четырех домов и об одном пострадавшем в результате падения обломков БПЛА на хутор Трудобеликовский Красноармейского района. Кроме того, из-за угрозы атаки в Анапе сработала система оповещения.

Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников ВСУ. Целями киевского режима становятся нефтебазы. Накануне боевики нанесли удары по нефтяному терминалу в поселке Чушка. До этого обломки дронов, упавшие на территорию Афипского нефтеперерабатывающего завода, вызвали возгорание.

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