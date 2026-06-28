«Мечта наконец-то сбылась»: выпускница из Сибири попала на «Алые паруса»

Каролина Иванова из Ханты-Мансийска приехала в Петербург благодаря отличной учебе.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Выпускница из Сибири попала на «Алые паруса»
Школьница из Сибири Каролина Иванова с седьмого класса мечтала увидеть праздник выпускников «Алые паруса». В Северную столицу она приехала благодаря хорошей учебе.
«Меня выбрали за отличные успехи в учебе», — рассказала выпускница корреспонденту 5-tv.ru.
В регион девушки поступило приглашение на праздник, после чего была выделена квота для нескольких участников. Каролина приехала в Санкт-Петербург из Сибири и оказалась среди тех, кто смог попасть на одно из самых известных выпускных мероприятий страны.
«Моей мечтой с седьмого класса было увидеть „Алые паруса“ вживую», — призналась она.
Выпускница рассказала, что, оказавшись на набережной Санкт-Петербурга, испытала сильные эмоции. По ее словам, праздник стал для нее незабываемым событием, которое надолго останется в памяти.
«Сейчас я стою на набережной Санкт-Петербурга, и моя мечта наконец-то сбылась», — поделилась Каролина.
Говоря о будущем, девушка отметила, что хочет стать успешной, оставаться добрым человеком, не сдаваться и добиваться своих целей.
Впервые выпускной вечер «Алые паруса» прошел в 1968 году в Ленинграде. В тот год более 25 тысяч молодых людей собрались на набережной Невы, чтобы посмотреть на торжественный проход яхты «Металлист» под алыми парусами. До 1979 года сказочное шоу в Северной столице проходило ежегодно, но затем традиция прервалась.
Праздник возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Сегодня он привлекает десятки тысяч выпускников, а его телетрансляцию смотрят миллионы зрителей как в России, так и за рубежом.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 28 июн
- «Слезы наворачивались»: выпускники поделились впечатлениями от «Алых парусов»
- 28 июн
- «Хочется привезти друзей»: школьница из Франции о впечатлениях от «Алых парусов — 2026»
- 28 июн
- «Я работала»: Караулова рассказала о школьном выпускном
- 28 июн
- «Придет тот день»: концерт «Алых парусов — 2026» завершился песней ведущих
- 28 июн
- «Не приходил на уроки»: Караулова и Макаров обратились к своим любимым учителям
- 28 июн
- «Не бойтесь рисковать»: Чеботина поздравила выпускников на «Алых парусах — 2026»
- 28 июн
- «Лети!» — сказочная огненная жар-птица взмыла над Невой в финале «Алых парусов»
- 28 июн
- «Все зависит от нас самих»: Елка поздравила выпускников на «Алых парусах»
- 28 июн
- Сербский день рождения: иностранцы поздравили выпускницу на «Алых парусах»
- 28 июн
- «Место под чудо»: Елка дала выпускникам теплое напутствие на «Алых парусах»
Читайте также
64%
Нашли ошибку?