«Мечта наконец-то сбылась»: выпускница из Сибири попала на «Алые паруса»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Каролина Иванова из Ханты-Мансийска приехала в Петербург благодаря отличной учебе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2026

Выпускница из Сибири попала на «Алые паруса»

Школьница из Сибири Каролина Иванова с седьмого класса мечтала увидеть праздник выпускников «Алые паруса». В Северную столицу она приехала благодаря хорошей учебе.

«Меня выбрали за отличные успехи в учебе», — рассказала выпускница корреспонденту 5-tv.ru.

В регион девушки поступило приглашение на праздник, после чего была выделена квота для нескольких участников. Каролина приехала в Санкт-Петербург из Сибири и оказалась среди тех, кто смог попасть на одно из самых известных выпускных мероприятий страны.

«Моей мечтой с седьмого класса было увидеть „Алые паруса“ вживую», — призналась она.

Выпускница рассказала, что, оказавшись на набережной Санкт-Петербурга, испытала сильные эмоции. По ее словам, праздник стал для нее незабываемым событием, которое надолго останется в памяти.

«Сейчас я стою на набережной Санкт-Петербурга, и моя мечта наконец-то сбылась», — поделилась Каролина.

Говоря о будущем, девушка отметила, что хочет стать успешной, оставаться добрым человеком, не сдаваться и добиваться своих целей.

Впервые выпускной вечер «Алые паруса» прошел в 1968 году в Ленинграде. В тот год более 25 тысяч молодых людей собрались на набережной Невы, чтобы посмотреть на торжественный проход яхты «Металлист» под алыми парусами. До 1979 года сказочное шоу в Северной столице проходило ежегодно, но затем традиция прервалась.

Праздник возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Сегодня он привлекает десятки тысяч выпускников, а его телетрансляцию смотрят миллионы зрителей как в России, так и за рубежом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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