«Слезы наворачивались»: выпускники поделились впечатлениями от «Алых парусов»

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 32 0

Под залпы фейерверка и появление брига с алыми парусами школьники поняли, что детство действительно осталось позади.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2026

Выпускники в восторге от праздника «Алые паруса — 2026»

Праздник выпускников «Алые паруса — 2026» подарил школьникам не только яркое шоу, но и эмоции, которые останутся с ними на долгие годы. Пока над Невой расцветали огни салюта, а знаменитый бриг проходил по водной глади, вчерашние школьники делились с корреспондентом 5-tv.ru впечатлениями от главного праздника юности.

Выпускница Анастасия Хмельницкая призналась, что шла к этому моменту несколько лет и до сих пор не может поверить, что оказалась среди гостей грандиозного торжества.

«Я никогда не видела такого масштаба салют. Это было не то что красиво, это я запомню на всю жизнь этот день», — рассказала девушка.

Для Егора Кошкина этот вечер оказался не только радостным, но и очень трогательным. Наблюдая за праздничным салютом, он осознал, что школьная глава его жизни окончательно завершилась.

«Впервые так случилось, что настолько грустно реально, у меня слезы наворачивались просто. Я смотрел на салют, я понимал, блин, школа все прошла. У меня теперь новый этап в жизни. У меня вообще такого больше никогда не будет в жизни», — сказал выпускник Егор Кошкин.

Не скрывала восторга и Алина Шабанова. По ее словам, никакие фотографии и трансляции не способны передать атмосферу праздника.

«На самом деле вживую это намного грандиознее, намного эффектнее, особенно кораблик, салют и сам концерт тоже, все было отлично», — отметила выпускница.

Для одних эта ночь стала исполнением давней мечты, для других — красивой точкой в школьной истории. Но всех объединило одно: ощущение, что впереди начинается совершенно новая жизнь.

Впервые выпускной вечер «Алые паруса» прошел в 1968 году в Ленинграде. В тот год более 25 тысяч молодых людей собрались на набережной Невы, чтобы посмотреть на торжественный проход яхты «Металлист» под алыми парусами.

До 1979 года сказочное шоу в Северной столице проходило ежегодно, но затем традиция прервалась. Праздник возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Сегодня он привлекает десятки тысяч выпускников, а его телетрансляцию смотрят миллионы зрителей как в России, так и за рубежом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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