Роскачество назвало признаки качественного мороженого

Роскачество: в состав качественного мороженого должны быть молоко или сливки

Качественное мороженое должно соответствовать ГОСТ 31457-2012. В его составе обязаны присутствовать молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые добавки и стабилизаторы. Именно этот перечень, по данным Роскачества, должен быть указан на этикетке. Об этом сообщает РИА Новости.

При выборе десерта важно оценить его внешний вид, состояние витрины и убедиться, что холодильное оборудование работает исправно — нарушения температурного режима — одна из главных проблем на пути от завода до прилавка.

О качестве сырья говорит массовая доля сухих веществ: недостаток делает продукт водянистым, а избыток часто свидетельствует о переизбытке стабилизаторов. Также важен сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО), отвечающий за текстуру и воздушность. При оптимальном значении мороженое получается нежным и кремовым.

Жирность определяет вид продукта: молочное — до 7,5%, сливочное — 8–11,5%, пломбир — 12–20%. Выявить растительные жиры визуально или на вкус невозможно, единственный надежный метод — лабораторный анализ на фитостерины.

В Роскачестве отметили, что серьезных системных нарушений на рынке сегодня нет, но внимательный подход к выбору не помешает.

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