Салат из свеклы с чесноком в банке: рецепт вкуснейшей заготовки на зиму

Свекла с чесноком — это классика, которая никогда не надоедает. Яркая, ароматная, с пикантной остринкой, она хороша и как самостоятельная закуска, и как дополнение к мясу, и как дополнительный ингредиент для салатов.

Но как сохранить этот вкус на зиму, чтобы зимой открыть баночку и насладиться летним ароматом? Эксклюзивно с 5-tv.ru шеф-повар Антон Прокофьев поделился рецептом, который превратит обычную свеклу в настоящий кулинарный шедевр.

Почему свекла с чесноком — идеальная заготовка на зиму

Заготовки на зиму: рецепт закрутки свеклы с чесноком в банке. Фото: www.globallookpress.com/Jürgen Wiesler

Свекла — один из самых благодарных овощей для консервации. Она хорошо хранится, не теряет своих полезных свойств и прекрасно впитывает ароматы специй и маринада. В сочетании с чесноком она приобретает пикантность, которая делает закуску по-настоящему запоминающейся.

Шеф-повар Антон Прокофьев рекомендует использовать для этой заготовки запеченную свеклу. В отличие от вареной, запеченная свекла сохраняет больше вкуса и сахаров, становится слаще и ароматнее. А добавление чеснока, уксуса и горчицы превращает ее в закуску, которую хочется есть ложкой прямо из банки.

«Предварительно нам бы свеклу хорошо запечь. Также добавляем чеснок, растительное масло, уксусный маринад. То есть уксус, вода, сахар. Доводим все это до кипения. Я бы добавил зернистой горчицы туда, укропа, и, собственно говоря, вот подготовленную нарезанную запеченную свеклу, чеснок, заливаем маринадом и закрываем банки», — делится секретами эксперт.

Какую свеклу выбрать для заготовки на зиму

Заготовки на зиму: рецепт закрутки свеклы с чесноком в банке. Фото: www.globallookpress.com/Mark Roper

Для этой заготовки лучше всего подходит свекла столовых сортов — с яркой темно-бордовой мякотью, сладкая и сочная. Корнеплоды должны быть примерно одинакового размера, чтобы они равномерно пропеклись и промариновались.

Свеклу нужно тщательно вымыть, но не очищать от кожуры — она будет запекаться прямо в ней. Так овощ сохранит больше сока и аромата.

Почему свеклу лучше запекать для заготовок на зиму

Заготовки на зиму: рецепт закрутки свеклы с чесноком в банке. Фото: 5-tv.ru

Запекание свеклы — это ключевой этап, который отличает этот рецепт от многих других. В отличие от варки, запекание позволяет сохранить вкус и текстуру овоща. Корнеплод становится более сладким и ароматным, а ее цвет остается насыщенным и ярким.

Для запекания нужно:

Свеклу вымыть, обсушить, завернуть каждую в фольгу или уложить в форму для запекания;

Запекать в духовке при температуре 180–200 градусах до готовности. Время зависит от размера корнеплодов — обычно 40–60 минут;

Готовность проверять ножом или шпажкой — они должны легко входить в мякоть;

Остудить и очистить от кожуры.

Идеальные пропорции маринада для заготовки свеклы на зиму

Заготовки на зиму: рецепт закрутки свеклы с чесноком в банке. Фото: www.globallookpress.com/Paul Williams — Funkystock

Шеф-повар рекомендует использовать классический уксусный маринад с добавлением горчицы и укропа.

Ингредиенты:

Свекла запеченная (очищенная и нарезанная) — один килограмм;

Чеснок — пять-шесть зубчиков;

Уксус 9% — 80–100 миллилитров;

Вода — 200 миллилитров;

Сахар — 180 граммов;

Соль — одна столовая ложка (20 граммов);

Горчица зернистая — одна столовая ложка;

Укроп свежий или сушеный — по вкусу;

Растительное масло без запаха — три столовые ложки.

Пошаговый рецепт заготовки из свеклы с чесноком

Заготовки на зиму: рецепт закрутки свеклы с чесноком в банке. Фото: 5-tv.ru

Итак, для приготовления маринованной свеклы с чесноком на зиму необходимо взять корнеплоды, тщательно их вымыть, но не очищать от кожуры — она защитит овощ при запекании. Каждую свеклу следует завернуть в фольгу и отправить в духовку, разогретую до 180–200 градусов, и запекать до полной готовности.

Проверять степень мягкости нужно с помощью ножа: если лезвие легко входит в мякоть, значит, свекла готова. После этого ее надо остудить, а затем аккуратно очистить от кожицы.

Теперь необходимо нарезать приготовленную свеклу кружочками или крупными брусочками — здесь можно ориентироваться на собственные предпочтения. Что касается чеснока, его следует нашинковать тонкими пластинками-монетками, хотя допустимо и пропустить через пресс для более насыщенного вкуса.

Далее надо заняться маринадом. В кастрюле смешивают воду, уксус, сахарный песок и соль, добавляют растительное масло, горчицу и укроп. Все это доводят до кипения и проваривают в течение одной-двух минут, чтобы кристаллы соли и сахара полностью растворились.

После того как маринад готов, следует разложить нарезанную свеклу и чеснок по стерилизованным банкам, затем залить овощи горячим рассолом так, чтобы жидкость полностью покрыла содержимое. Важно использовать именно горячий маринад — это гарантирует правильную стерилизацию и сохранность заготовки.

Банки закрывают стерилизованными крышками, переворачивают вверх дном, тщательно укутывают теплым одеялом и оставляют до полного остывания.

После этого готовые закрутки убирают в прохладное темное место, где они спокойно простоят до года, радуя вас ярким вкусом лета в любой зимний день.

Вариации и дополнения для заготовки из свеклы с чесноком

Заготовки на зиму: рецепт закрутки свеклы с чесноком в банке. Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann

Рецепт шеф-повара — это классическая основа, и ее можно адаптировать под собственные вкусовые предпочтения. Для тех, кто предпочитает более острые закуски, рекомендуется добавить в банку небольшой стручок острого перца — свекла с чесноком и перцем превращается в почти готовую домашнюю аджику, которая идеально дополнит мясные блюда.

Тем, кто хочет придать заготовке средиземноморский акцент, следует поэкспериментировать с тимьяном или розмарином — эти травы подарят свекле благородные пряные нотки. А если хочется смягчить уксусную кислоту, часть уксуса можно заменить лимонным соком — вкус станет более деликатным и изысканным.

Что касается подачи, то маринованная свекла с чесноком — закуска на все случаи жизни. Ее можно подавать как самостоятельное блюдо — достаточно нарезать черный хлеб и добавить сливочное масло. Она отлично гармонирует с мясом, особенно с шашлыком или стейком, выступая в роли яркого кисло-сладкого акцента.

Также свеклу можно использовать как ингредиент для салатов — добавьте ее в селедку под шубой или в винегрет, и привычные блюда заиграют новыми красками. Наконец, она может стать основой для свекольных соусов и паштетов — достаточно просто пробить ее блендером с небольшим количеством масла и специй.