В Перми мужчина на детском сеансе в кино трогал незнакомую девочку

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

Школьница рассказала о случившемся родителям только после возвращения домой.

В Перми мужчина на сеансе в кино трогал незнакомую девочку

Фото: © Getty Images/PSM3 Magazine/Contributor

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В Перми 43-летнего мужчину заподозрили в развратных действиях в отношении 12-летней девочки во время детского сеанса в кинотеатре. Об этом в беседе с 59.RU сообщил адвокат семьи ребенка Николай Кизик.

По словам защитника, девочка рассказала о случившемся родителям только после возвращения домой. Во время самого инцидента она испугалась и не стала обращаться за помощью к бабушке, которая находилась неподалеку в кинозале.

«Девочка буквально оцепенела от страха, она побоялась привлечь внимание и позвать на помощь бабушку, которая сидела от нее через несколько кресел, так как рядом сидели ее братья и сестры», — рассказал Кизик.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, однако свою вину он не признал. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Девочка уже дала показания в присутствии психолога, ей также оказывают необходимую помощь. Кроме того, мужчину проверят на возможную причастность к другим аналогичным эпизодам.

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