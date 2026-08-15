«Мощный и точный»: российский школьник о футбольном пасе от Путина

Молодой человек не сомневался, что президент мастерски исполнит передачу.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
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Футбольный пас Путина российскому школьнику был точным и мощным
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей всероссийского конкурса «Большая перемена» в Красноярске отдал мощный и точный футбольный пас школьнику Денису Художиткову. Об этом сам молодой человек рассказал РИА Новости.
Когда российский лидер вышел на сцену, Художитков и его соведущая обменялись с ним двумя пасами.
«Так как Владимир Владимирович Путин спортсмен, я был уверен, что он ответит хорошим пасом, его пас получился очень мощный и точный», — рассказал Денис.
По словам Художиткова, он не волновался, выполняя подачу Путину, поскольку был уверен и в себе, и в президенте. Молодой человек не смог пообщаться с главой государства, однако тот пожал ему руку.
Как рассказал Герой России, председатель правления «Движения первых», Артур Орлов, этот мяч передадут в музей сообщества.
Ранее в июле Путин назвал РФ одной из главных спортивных держав планеты и отметил особую роль страны в развитии фиджитал-спорта.
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