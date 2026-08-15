Россиянка погибла в результате ДТП во Вьетнаме
Экскурсионный транспорт врезался в грузовик, стоявший на дороге.
Фото: www.globallookpress.com/Carola Frentzen
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российская 38-летняя туристка погибла в аварии с автобусом в провинции Ламдонг во Вьетнаме. Машина ехала из Нячанга в Хошимин. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
«Утром 15 августа в провинции Ламдонг во Вьетнаме произошло ДТП с экскурсионным автобусом, следовавшим по маршруту Нячанг — Хошимин<…> В результате ДТП один человек погиб», — рассказали в организации.
Предварительно известно, что автобус врезался в грузовик, который остановился на аварийной полосе скоростной автомагистрали Фантьет — Дау Зяй.
У одного туриста сломана нога, его госпитализировали в Хошимине. Туроператор и страховая компания находятся на связи с пострадавшим и оказывают всю необходимую помощь.
Еще у одного пассажира автобуса травма спины. Тело погибшей россиянки находится в Муйне. У остальных легкие ранения, всем оказали необходимую медицинскую помощь. Те, кому не нужна госпитализация, возвращаются в Нячанг.
Ранее в июле во Вьетнаме при опрокидывании катера у острова Фукуок погибли 15 человек.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
34%
Нашли ошибку?