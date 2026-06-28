Россиянина обвинили в массовой краже указателей с названиями мостов в Японии

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 23 0

По данным полиции, мужчина создал преступную группировку и украл около 100 табличек.

За что задержали россиянина в Японии

Фото: © Getty Images/NurPhoto / Contributor

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Японская полиция задержала подозреваемого в массовой краже указателей с названиями мостов в провинции Кюсю. Им оказался 52-летний россиянин, пишет The Tokyo Reporter.

Мужчину обвиняют в организации преступной группировки. По данным следствия, он и его два пособника похитили порядка 100 тяжелых бронзовых знаков, на которых были написаны названия мостов. В Стране восходящего солнца такие таблички изготавливают из драгоценных металлов.

Полиция конфисковала все украденные указатели. Задержанный зарегистрирован как самозанятый в городе Куширо префектуры Хоккайдо, его отправили под арест. Сам он отрицает все обвинения и утверждает, что «ничего не знает об этом деле».

Ранее в январе 2025 года японские правоохранители задержали двух предполагаемых сообщников похитителя из числа местных жителей — 69-летнего бездомного и 54-летнего помощника медсестры. Оба они признали свою вину и указали на россиянина, которого затем отследили при помощи информации из мобильных телефонов других обвиняемых.

Кроме того, расследование выявило четвертого члена ОПГ похитителей табличек — предположительно, он занимался сбытом украденного и распределением денег. Уточняется, что его также допрашивают.

Ранее японский суд оштрафовал американцев за вторжение к обезьянке Панчу.

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