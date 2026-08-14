Трамп пообещал объявить Ормузский пролив территорией США

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 27 0

По его словам, это произойдет совсем скоро.

Трамп хочет сделать Ормузский пролив территорией США

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

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Тема:
Ормузский пролив

Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении сделать Ормузский пролив территорией США после завершения конфликта с Ираном. О своих геополитических планах он рассказал во время выступления на мероприятии в штате Нью-Йорк.

«После того, как мы закончим разгром Ирана <…> довольно скоро я объявлю Ормузский пролив территорией США», — подчеркнул глава государства.

Трамп сообщил, что исламская республика терпит серьезное поражение в противостоянии с Вашингтоном. Он также отметил, что американские военные полностью контролируют ситуацию в проливе, а Тегеран от этого несет многомиллионные убытки.

«Мы осуществляем блокаду. Ни один корабль не проходит через него (Ормузский пролив — Прим.ред.), если только мы сами этого не захотим», — пояснил американский лидер.

До этого Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что Иран перестал быть «задирой» Ближнего Востока из-за проблем внутри. По его словам, Тегеран потерял армию и флот и остался с 300-процентной инфляцией.

Ранее 5-tv.ru сообщал о готовности президента США подписать мирное соглашение с Ираном без ядерной сделки ради скорейшего завершения конфликта в регионе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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