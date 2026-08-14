На Украине школьниц привлекли к ответственности за танцы под русскую музыку

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 29 0

Участницами инцидента стали три девушки, самой старшей из которых 16 лет.

Как на Украине ограничивают русский язык

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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В Тернопольской области Украины трех школьниц привлекли к ответственности после публикации видео с танцами под русскоязычную музыку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Участницами инцидента стали ученица 11-го класса из Тернополя, а также две школьницы из города Монастыриска, которые учатся в девятом и десятом классах.

«В отношении двух младших участниц происшествия составлены административные материалы в отношении их родителей. Третья девушка, которой исполнилось 16 лет, будет нести ответственность самостоятельно по статье о мелком хулиганстве», — отметили в пресс-службе полиции.

На Украине с 2014 года проводится политика по ограничению использования русского языка. В 2019 году в стране приняли закон о функционировании украинского языка как государственного.

Позднее на местном уровне вводились ограничения на использование русскоязычных произведений искусства, книг, фильмов, спектаклей и песен. В школах и вузах также ограничивается изучение русского языка.

Кроме того, в Верховной раде сейчас находится законопроект об увеличении штрафов за включение русскоязычных музыкальных клипов и песен в кафе и ресторанах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима в повседневной жизни продолжает говорить на русском языке.

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На Украине школьниц привлекли к ответственности за танцы под русскую музыку

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