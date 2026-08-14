«Я вообще его фанатка»: Бузова вступилась за Билана после скандала со сценой
Телеведущая отметила, что жалобы публики понятны, однако не стала полностью возлагать вину на артиста.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Бузова вступилась за Билана после скандала со сценой на его концерте
Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова вступилась за заслуженного артиста России Диму Билана после скандала на его концерте из-за высокой сцены. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на своем бранче.
Бузова заявила, что сама является поклонницей Билана и понимает, насколько неприятной для него и команды могла стать ситуация.
«Что касается Димы Билана, я вообще его фанатка. Я просто представляю, как он и как команда расстраивалась. Но Дима не несет стопроцентную ответственность. Нужно все-таки как-то принимать тот факт, что мы все стараемся для того, чтобы вам было хорошо», — сказала Бузова.
При этом певица не стала осуждать зрителей, которые остались недовольны концертом. По ее словам, особенно важно учитывать мнение тех, кто находится в фан-зоне и рассчитывает увидеть артиста максимально близко.
«Когда я прихожу в фан-зону и я не вижу артистов, ну, надо понять тоже людей. Я всегда их понимаю. Конечно же, люди расстраиваются», — отметила телеведущая.
Скандал произошел на концерте Билана «Твой № 1». Зрители из фан-зоны пожаловались на шестиметровую сцену с большими экранами и декорациями.
По словам посетителей, высокий подиум закрыл обзор, из-за чего часть публики почти не могла видеть происходящее на сцене.
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