«Даже представить не можем»: бабушка убитой в Кемерове девочки не верит в случившееся

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 64 0

Школьница ушла из дома 25 мая и не вернулась.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

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Бабушка убитой в Кемерове девочки не верит в случившееся

Родственники убитой школьницы из Кемерова до сих пор не могут прийти в себя после случившегося. Особенно тяжело трагедию переживает бабушка девочки Надежда, которая в разговоре с 5-tv.ru призналась, что не понимает, как такое могло произойти.

текстВ Кузбассе задержали подозреваемого в убийстве ребенка. 42.rosguard.gov.ru

По словам женщины, внучка всегда была спокойной, хорошо училась, занималась рисованием и танцами. Она также отметила, что девочка никогда не уходила из дома без предупреждения, а в день исчезновения лишь попросилась на прогулку.

«Мы сами в загадке. Сами в загадке. Вы знаете, это для нас такая загадка. Я не знаю, как. Мы даже представить вот это не можем», — сказала женщина.

В семье вспоминают, что ребенок был очень увлеченным и творческим, а также помогал по дому. У девочки остались два брата и сестра, которая сейчас живет в Казахстане.

По данным правоохранителей, школьница исчезла утром 25 июня. Девочка ушла из дома и не вернулась. Спустя несколько дней ее мать обратилась за помощью в полицию. В ходе поисков тело ребенка было обнаружено на кладбище в том же районе.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, злоумышленник попытался скрыть следы преступления и поджег тело. Следователи установили личность подозреваемого благодаря результатам ДНК-экспертизы. Им оказался 55-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности и освободившийся из мест лишения свободы в мае этого года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 17-летнего юноши, которого застрелили в лесу. В ходе совместной работы следователей, криминалистов СК и оперативников ГУ МВД удалось быстро выйти на след преступников — трое мужчин в тот момент находились на охоте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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