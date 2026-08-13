Туристы прыгали в море: у берегов Турции вспыхнуло прогулочное судно

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 53 0

На борту находились 115 человек, среди которых были дети.

Фото, видео: Telegram/FETHİYE HABER BÜLTENİ/Fethiyehaberbulteni; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У берегов Турции вспыхнуло прогулочное судно и туристы прыгали в воду

Экскурсионное судно со 115 туристами загорелось у побережья турецкой провинции Мугла. Инцидент произошел в районе Фетхие. Об этом сообщило издание Türkiye Today.

«У берегов Фетхие в юго-западной турецкой провинции Мугла загорелся прогулочный катер, на борту которого находилось 115 человек. Пассажирам, в том числе детям, пришлось надеть спасательные жилеты и прыгнуть в море, поскольку пламя распространилось по всему судну», — говорится в публикации.

К месту происшествия направили береговую охрану, морскую полицию и спасателей. Помощь людям оказывали и экипажи оказавшихся неподалеку судов, которые подключились к эвакуации.

Всех пассажиров удалось доставить на сушу, где их осмотрели медики. По предварительной информации, жертв в результате происшествия нет.

Огонь серьезно повредил судно, после чего оно начало уходить под воду. Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
83.00
0.63 95.78
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:04
Бархатный сезон — 2026: куда поехать отдыхать на море недорого
17:00
Рецепты идеальных заготовок для супов, чтобы зимой готовить все за 20 минут
16:50
Сына экс-вице-губернатора Петербурга Албина арестовали по делу об убийстве
16:40
Слова «выродок» и «расценка» прозвучали в эфире «Радиостанции Судного дня»
16:33
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь
16:25
Суд по делу об убийстве девятилетнего Паши в Петербурге перенесли на 31 августа

Сейчас читают

«Естественно»: убийца девятилетнего Паши попытался извиниться перед его матерью
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь
Молитва о надежде: SHAMAN представил новую песню «Боже, помоги»
Суд в Москве заблокировал продажу чужих аккаунтов для аренды самокатов

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео