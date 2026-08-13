Туристы прыгали в море: у берегов Турции вспыхнуло прогулочное судно

У берегов Турции вспыхнуло прогулочное судно и туристы прыгали в воду

Экскурсионное судно со 115 туристами загорелось у побережья турецкой провинции Мугла. Инцидент произошел в районе Фетхие. Об этом сообщило издание Türkiye Today.

«У берегов Фетхие в юго-западной турецкой провинции Мугла загорелся прогулочный катер, на борту которого находилось 115 человек. Пассажирам, в том числе детям, пришлось надеть спасательные жилеты и прыгнуть в море, поскольку пламя распространилось по всему судну», — говорится в публикации.

К месту происшествия направили береговую охрану, морскую полицию и спасателей. Помощь людям оказывали и экипажи оказавшихся неподалеку судов, которые подключились к эвакуации.

Всех пассажиров удалось доставить на сушу, где их осмотрели медики. По предварительной информации, жертв в результате происшествия нет.

Огонь серьезно повредил судно, после чего оно начало уходить под воду. Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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