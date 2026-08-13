Собянин: около десяти тысяч деревьев высадят в Москве в 2026 году

Около десяти тысяч новых деревьев появятся на улицах, в скверах и обновленных общественных пространствах Москвы в 2026 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

Работы по озеленению начнутся поздней осенью — именно этот период специалисты считают наиболее подходящим для пересадки деревьев.

«В 2025 году на городских территориях высадили около 12 тысяч крупномерных деревьев. Новые липы, клены, вязы и другие растения появились на улицах, набережных, в скверах и у социальных объектов», — написал Собянин.

В прошлом году больше всего деревьев высадили вдоль крупных городских магистралей. Так, более 2,4 тысячи растений появились на Волгоградском проспекте и Марксистской улице, еще свыше 1,9 тысячи — на Профсоюзной улице и проспекте 60-летия Октября.

Новые зеленые насаждения также появились на Щелковском шоссе и прилегающих улицах, Ленинском проспекте, Абельмановской улице и других территориях.

Отдельное внимание в столице уделяют набережным. На Нагатинской, Новоданиловской и Павелецкой набережных высадили 200 взрослых деревьев — липы и остролистные клены. Со временем их кроны должны создавать прохладу для жителей и гостей города в жаркие дни.

Также более 1,8 тысячи деревьев высадили возле социальных объектов после реконструкции поликлиник и школьных корпусов. Еще более 160 растений появились на территории инновационного центра «Сколково».

Для озеленения Москвы специалисты выбирают крупномерные деревья возрастом от десяти до 25 лет и высотой от четырех до восьми метров. В основном это липы, вязы и клены, которые хорошо подходят для городских условий и устойчивы к морозам и ветру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в 2026 году в Москве обновят несколько районных парков и скверов. В частности, территории дополнят игровыми и спортивными площадками, зонами отдыха и новыми элементами озеленения.

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