Багровая смерть: почему нельзя мыть овощи марганцовкой

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 35 0

Распространенный у огородников метод обработки может оказаться губительным и для корнеплодов, и для человека.

Почему нельзя мыть овощи марганцовкой

Фото: 5-tv.ru

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Если мыть овощи марганцовкой, можно отравиться тяжелыми металлами

Многие огородники перед закладкой овощей на зиму обрабатывают корнеплоды раствором марганцовки, считая, что это защитит урожай от гнили. Однако, как отметили эксперты в беседе с URA.RU, это может плохо сказаться и на продуктах, и на здоровье потребителя.

Марганцовка, или перманганат калия — это мощный окислитель, уничтожающий грибы и бактерии на поверхности овощей. О ее вреде подробно рассказал кандидат биологических наук, директор Института биологии и биотехнологии Алтайского госуниверситета Сергей Смирнов.

Марганец относится к тяжелым металлам — попадая в организм он вызывает болезни, в частности нарушения работы печени. Более того, марганцовка может со временем накапливаться в теле.

Также свое мнение высказала диетолог и возрастной терапевт Лариса Никитина. По ее мнению, использовать марганец не только опасно, но и бессмысленно. Марганцовка действительно может очистить поверхность, но не убрать инфекцию из трещин и повреждений. При этом защитная природная флора нарушается агрессивным воздействием тяжелых металлов.

Ранее 5-tv.ru писал о лучших и худших способах приготовления куриных яиц.

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