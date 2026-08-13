Багровая смерть: почему нельзя мыть овощи марганцовкой

Если мыть овощи марганцовкой, можно отравиться тяжелыми металлами

Многие огородники перед закладкой овощей на зиму обрабатывают корнеплоды раствором марганцовки, считая, что это защитит урожай от гнили. Однако, как отметили эксперты в беседе с URA.RU, это может плохо сказаться и на продуктах, и на здоровье потребителя.

Марганцовка, или перманганат калия — это мощный окислитель, уничтожающий грибы и бактерии на поверхности овощей. О ее вреде подробно рассказал кандидат биологических наук, директор Института биологии и биотехнологии Алтайского госуниверситета Сергей Смирнов.

Марганец относится к тяжелым металлам — попадая в организм он вызывает болезни, в частности нарушения работы печени. Более того, марганцовка может со временем накапливаться в теле.

Также свое мнение высказала диетолог и возрастной терапевт Лариса Никитина. По ее мнению, использовать марганец не только опасно, но и бессмысленно. Марганцовка действительно может очистить поверхность, но не убрать инфекцию из трещин и повреждений. При этом защитная природная флора нарушается агрессивным воздействием тяжелых металлов.

Ранее 5-tv.ru писал о лучших и худших способах приготовления куриных яиц.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.