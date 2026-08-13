Стало известно место кремации актрисы Натальи Трубниковой

Актрису Наталью Трубникову кремируют в Хованском крематории

Советскую актрису и балерину Наталью Трубникову кремируют 14 августа в Хованском крематории в Москве. Об этом сообщил источник ТАСС.

После кремации артистку похоронят на Ваганьковском кладбище. Место для захоронения выбрано рядом с могилой ее супруга — режиссера-балетмейстера Анатолия Кулакова.

«Прощание пройдет в узком кругу, в закрытом формате. Мы не хотели бы приглашать никого, кроме родственников», — сказали родные Трубниковой.

Семья актрисы не стала раскрывать причину ее смерти, отметив, что эта информация носит личный характер.

Наталья Трубникова ушла из жизни на 72-м году. Ее обнаружили без признаков жизни в квартире в Тверском районе Москвы. Известно, что в последние годы артистка страдала болезнью Паркинсона.

Зрителям Трубникова прежде всего запомнилась по образу принцессы Мелисенты в музыкальном фильме «31 июня».

В ее фильмографии также были картины «Формула любви» и «12 стульев». Помимо работы в кино, она выступала на сцене Московского академического музыкального театра.

Соболезнования близким актрисы ранее выразили председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков и сопредседатель организации Валерий Гергиев.

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