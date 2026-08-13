Не подлежит обсуждению: посол России объяснил МИД Японии позицию по Курилам

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 45 0

Поездки Путина по российским регионам не касаются других стран.

Посол РФ ответил Японии по Курилам

Фото: www.globallookpress.com/Aleksander Lyskin

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Посол России в Японии Ноздрев: Курилы — неотъемлемая часть России

Посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев вызван во внешнеполитическое ведомство страны из-за демарша Токио, связанного с поездкой Владимира Путина на Итуруп. Об этом сообщили в российской дипмиссии.

В ответ на необоснованные претензии глава дипломатического представительства напомнил японской стороне, кому на самом деле принадлежат эти территории.

«В ответ на необоснованный демарш глава дипмиссии разъяснил, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и вошли в ее состав по итогам Второй мировой войны на законных международных основаниях», — говорится в сообщении Telegram-канала посольства.

Отдельно Ноздрев подчеркнул, что визиты президента России по регионам страны не могут быть предметом обсуждения с иностранными государствами. Ранее в японском МИД выразили протест, назвав посещение Итурупа поездкой на «северные территории», которые в Токио по-прежнему ошибочно считают своими.

Президент России впервые побывал на крупнейшем острове Курильской гряды, где посетил рыбоперерабатывающий завод «Ясный».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в МИД Японии выразили протест из-за визита российского лидера на Курилы.  

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