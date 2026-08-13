«Захоронения не будет»: стало известно, как поступят с прахом Дмитрия Поднозова

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 74 0

Актера не стало 21 июля 2026 года.

Как поступят с прахом Дмитрия Поднозова

Фото: ВКонтакте/Особняк.Театр/osobnjak

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Прах актера Дмитрия Поднозова будет развеян над Россией

Прах российского актера театра и кино Дмитрия Поднозова будет развеян над Россией. Об этом сообщили ТАСС в его окружении.

«Захоронения не будет. Прах Дмитрия Владимировича развеют над Россией, на островах», — сказал собеседник агентства.

Дата и место церемонии не уточняются.

Дмитрий Поднозов был художественным руководителем Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк». Он умер 21 июля 2026 года на 65-м году жизни от онкологического заболевания.

Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде. Окончив Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии он стал работать на театральной сцене и в кино. На протяжении своей карьеры актер снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. Зрители знают его по проектам «Мажор», «Тест на беременность», «Тайны следствия», «Ледокол», «Духless 2», «Карамора», «Чернобыль» и другим.

О недуге актера стало известно в декабре 2025 года — тогда в театре сообщили, что медики нашли у него рак легкого с метастазами в головной мозг.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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