Человек-паук с криминальным сюжетом: жителя Красноярска задержали за наркограффити

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 61 0

Маска не помогла молодому мужчине скрыться от правосудия.

Фото, видео: Telegram/МВД 24/mvd_24; 5-tv.ru

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Жителя Красноярска задержали за рисование граффити с рекламой наркомагазинов

В Красноярске сотрудники полиции задержали местного жителя, который по ночам наносил на стены домов граффити с рекламой наркомагазинов. Во время своих вылазок он надевал маску Человека-паука, однако это не помешало правоохранителям установить его личность.

Как сообщили в региональном главке МВД, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ. Максимальное наказание по соответствующей статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, безработный красноярец 2004 года рождения сотрудничал с администраторами интернет-ресурсов, связанных с распространением наркотиков. В его обязанности входило нанесение на здания надписей и рисунков со ссылками на сайты, содержащие пронаркотический контент.

Свои «заказы» мужчина выполнял преимущественно в темное время суток, скрывая лицо под маской популярного супергероя.

Задержали фигуранта непосредственно во время очередного выхода. При нем обнаружили баллончики с краской, а в мобильном телефоне нашли фотографии уже нанесенных надписей, которые, по версии следствия, он отправлял работодателям в качестве отчета о проделанной работе.

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