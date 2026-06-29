Заманили на заброшку и убили: подробности расправы над студентом в Омске

В Омске задержали семерых человек по делу об убийстве студента

В Омске задержали группу молодых людей, которых подозревают в убийстве студента одного из местных вузов. Как стало известно 5-tv.ru, злоумышленники вымогали у юноши деньги, используя для этого надуманный повод.

В настоящее время задержанные находятся в изоляторе временного содержания.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили группу из семи человек в возрасте от 22 до 24 лет, входивших в круг общения погибшего студента.

О пропаже молодого человека стало известно 21 июня. Тогда родственники сообщили, что он вышел из дома и перестал выходить на связь. Спустя несколько дней, 26 июня, тело юноши с признаками насильственной смерти обнаружили на заброшенной территории неподалеку от Сыропятского тракта.

Следствие установило, что знакомые заманили студента в безлюдное место, где связали его и нанесли несколько ножевых ранений. По версии правоохранителей, преступление было тщательно спланировано заранее: фигуранты приобрели скотч, пакеты и перчатки, а также подготовили себе алиби.

В настоящее время все подозреваемые заключены под стражу, а материалы уголовного дела переданы следственным органам для дальнейшего расследования.

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