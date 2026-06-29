Во время разбора завалов после землетрясения в Каракасе произошел взрыв

В Венесуэле растет число жертв разрушительного землетрясения. В списке погибших уже полторы тысячи человек. В больницах остаются более трех тысяч пострадавших. В Каракасе во время разбора завалов произошел мощный взрыв.

По предварительным данным, строительная техника повредила коммуникации и произошла утечка газа. Как сообщают местные власти, в результате инцидента пострадали несколько спасателей. Все подробности с места происшествия — у нашего корреспондента в Каракасе Наталии Рока.

Спасатели работают на пределе, но справиться с последствиями крайне сложно. Задействованы сотни добровольцев. Они разбирают завалы, расчищают проходы, помогают вытаскивать пострадавших.

В спасательных операциях задействовано более ста единиц тяжелой техники и без малого 30 тысяч сотрудников спецслужб. В том числе иностранные специалисты.

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