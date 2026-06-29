Два дня искал под завалами: семья футболиста Лукаса Трехо погибла при землетрясении

Семья футболиста Лукаса Трехо погибла при землетрясении в Венесуэле

Семья аргентинского футболиста Лукаса Трехо погибла во время разрушительного землетрясения в Венесуэле. Жертвами стихии стали его супруга Янина Маранелла и двое детей — сын Аарон и дочь Айнхоа. О трагедии сообщила пресс-служба клуба «Маритимо», за который выступает спортсмен, в соцсетях.

В момент землетрясения 38-летний спортсмен находился в Каракасе на футбольном матче. Узнав о случившемся, он срочно отправился домой. По данным источника, Трехо два дня собственными руками разбирал завалы, надеясь найти жену и детей живыми.

Позже спортсмену сообщили, что одного из его детей якобы доставили в больницу, но найти ребенка там он не смог. Через несколько часов подтвердилось худшее: жена Трехо и двое его детей погибли.

Соболезнования со всего мира

После известия о гибели семьи футболиста пользователи сети начали оставлять слова поддержки. Люди из разных стран пишут Трехо соболезнования и признаются, что потрясены произошедшим.

«Я из Бразилии. Молюсь за вас и вашу семью!»;

«Боже, как же это страшно!»;

«Пусть Бог утешит ваше сердце и всех, кто страдает из-за раннего ухода близких. Мы, бразильцы, молимся за наших венесуэльских братьев», — пишут комментаторы.

Отдельный пост Трехо посвятил его коллега Андреа Фабри. Он написал, что известие о гибели семьи футболиста стало для него тяжелым ударом и заставило снова задуматься о том, насколько непредсказуемой может быть жизнь. Фабри выразил боль и сочувствие спортсмену, подчеркнув, что находится рядом с ним в этот страшный момент и молится за его близких.

Последние слова жене

За несколько месяцев до трагедии Лукас Трехо трогательно поздравлял супругу с днем рождения. В публикации он называл Янину своей любовью, благодарил ее за семью и поддержку, а также писал, что рядом с ней жизнь становится проще и красивее. Футболист желал жене благословения, лучшего года и верил, что впереди их ждут большие счастливые события.

Последствия землетрясения

По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Венесуэле превысило 1400 человек. Более 70 тысяч считаются пропавшими без вести. Стихию называют самой мощной для страны за последние 123 года.

С обращением к гражданам выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся в заключении в США. Он призвал жителей страны сохранять единство и спокойствие, а также помогать друг другу — защищать, поддерживать, делиться необходимым и вместе восстанавливать разрушенное.

По словам Мадуро, Венесуэла уже проходила через тяжелые испытания и сможет выйти из этой трагедии сильнее благодаря вере, дисциплине и солидарности.

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