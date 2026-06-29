Белоусов рассказал, как ИИ применяется в работе беспилотников

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 42 0

Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу — одно из приоритетных направлений Минобороны России.

Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС; 5-tv.ru

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Белоусов: ИИ в беспилотниках отвечает за навигацию и распознавание целей

Искусственный интеллект (ИИ) применяется для навигации беспилотников. Об этом рассказал министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.

«ИИ в дронах, в основном, применяется сейчас в двух ипостасях. Первое — все, что касается распознавания образов и автозахвата целей, и второе — это навигация», — отметил глава ведомства.

Он также подчеркнул, что нейросети должны обучаться. Для этого Минобороны внедряют программно-аппаратный комплекс DС, который заполняется необходимой для подразделений беспилотных систем информацией.

Белоусов также уточнил, что введение подобных технологий в военную сферу — это одно из приоритетных направлений Минобороны. Активно она развивается, например, в системах ПВО. Этот проект — один из семи, которые будут реализованы до конца 2026 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России продолжают улучшать системы защиты от атак беспилотниками. Развитие происходит благодаря внедрению новых решений и совершенствованию уже существующих систем обороны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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