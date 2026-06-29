Трещина в 18 метров и кипящее озеро: что произошло в Йеллоустоне

Последствием мощного взрыва в Йеллоустоне стало изменение ландшафта

Специалисты Геологической службы США зафиксировали крупное гидротермальное событие в районе Йеллоустонского супервулкана. Инцидент произошел в бассейне Бисквит и привел к серьезным изменениям рельефа, включая образование нового горячего водоема. Информация об этом опубликована в официальном отчете ведомства.

Что заметили ученые

Первые признаки аномальной активности появились 13 июня. Приборы одновременно зарегистрировали подземные толчки и инфразвуковые сигналы, исходившие из района бассейна Блэк Даймонд. Примечательно, что именно здесь в июле прошлого года уже происходил похожий гидротермальный выброс.

Во время обследования местности специалисты обратили внимание на реку Файерхол, протекающую рядом с бассейном Бисквит. Обычно прозрачная вода приобрела светло-серый оттенок, что указывало на попадание большого объема гидротермальных жидкостей.

Дальнейшие исследования подтвердили, что вещества поступили из трех новых выходов, образовавшихся после взрыва. По оценкам ученых, причиной явления стало мгновенное превращение перегретой подземной воды в пар, что вызвало резкое увеличение давления и последующий выброс.

Новые разломы и горячий источник

Последствия оказались весьма заметными. На поверхности появилась трещина длиной более 18 метров, местами достигающая полутора метров в ширину. Неподалеку специалисты обнаружили еще один провал размером около 15 метров.

Кроме того, в зоне выброса образовался новый водоем площадью примерно 6,5 на 5,3 метра. Температура воды в нем достигает 93 градусов, то есть находится практически на уровне кипения.

Установленные камеры наблюдения зафиксировали, что источник периодически выбрасывает струи воды и пара на высоту до девяти метров.

Есть ли опасность для людей

По данным Геологической службы США, пострадавших в результате происшествия нет. Район бассейна Бисквит был закрыт для туристов после аналогичного инцидента, произошедшего в 2024 году, поэтому людей в опасной зоне не оказалось.

Сейчас ученые установили дополнительные временные сейсмические станции, которые помогут отслеживать дальнейшую активность и оценивать вероятность повторных выбросов.

Специалисты подчеркивают, что произошедшее еще раз свидетельствует о сложном и крайне динамичном характере гидротермальных процессов, происходящих в районе Йеллоустона.

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