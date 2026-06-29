«Чистая любовь»: Юлия Пересильд рассказала о своих главных желаниях

Юлия Пересильд назвала своими главными желаниями чистое искусство и любовь

Актриса Юлия Пересильд призналась, что сейчас в ее жизни снова есть место физическим испытаниям — она осваивает фехтование для новой роли. Тренировки оказались куда сложнее, чем можно было представить: это быстрый, жесткий и требовательный вид спорта, из-за которого последние месяцы Юлия живет с больной правой рукой.

При этом Пересильд с улыбкой отметила, что актеры в целом люди выносливые, но все же не профессиональные спортсмены. Новый проект связан не только с самим фехтованием, но и с важным для российских спортсменов контекстом: во время съемок фехтовальщикам дали возможность выступить в Гонконге под собственным флагом и гимном.

Актриса призналась, что с возрастом ей все меньше хочется доказывать что-то через риск. После ролей, требовавших большой самоотдачи, включая съемки в космосе, она все чаще думает не о подвиге, а о самом искусстве.

«Я уже хотела бы сказать режиссерам: давайте чуть больше искусства, чуть меньше героизма. Хочется чистого искусства, чистой любви и чистой радости», — сказала Пересильд в беседе с aif.ru.

Раневская как роль-мечта

Говоря о режиссерах, встречи с которыми стали для нее соприкосновением с настоящим искусством, Пересильд отметила, что ей в этом смысле очень повезло. Среди таких людей она назвала Павла Чухрая, Сергея Мокрицкого, Алексея Учителя и Сергея Лозницу, подчеркнув, что этот список могла бы продолжать долго.

Сейчас актриса играет в спектакле «Вишневый сон» по мотивам пьесы Антона Чехова «Вишневый сад». По словам Пересильд, постановка получилась тонкой, красивой и очень важной лично для нее. Особое значение имеет и работа с режиссером Олегом Глушковым, которого актриса хорошо знает еще по ГИТИСу.

Пересильд рассказала, что именно Глушков научил их выражать эмоции телом. В спектакле собрались представители разных поколений мастерской Олега Кудряшова, и для актрисы это тоже стало важной частью проекта.

«Я исполняю Раневскую. Это, конечно, роль-мечта», — призналась артистка.

Почему у Пересильд нет хобби

На вопрос о занятиях, которые приносят ей радость вне работы, Пересильд ответила неожиданно: хобби у нее нет. Актриса объяснила, что не умеет заниматься чем-то поверхностно или «по чуть-чуть». Если она чем-то увлекается, то сразу погружается в тему серьезно и глубоко.

По ее словам, ей трудно понять само понятие хобби. Она много лет пытается разобраться, что люди вкладывают в это слово, но для себя ответа так и не нашла. Путешествия Пересильд любит, однако хобби это не считает: для нее любое увлечение связано с желанием дойти до сути, понять вопрос основательно, а не просто приятно провести время.

«Я если чем-то занимаюсь, то глубоко и серьезно», — призналась актриса.

Благотворительность без красивого финала

Много лет Пересильд помогает детям с ДЦП. Актриса признает, что тема особенных детей очень сложна для кино и искусства в целом. По ее словам, даже в обществе до сих пор нет единого понимания, как правильно говорить о людях с такими диагнозами.

Пересильд объяснила, что в кино часто нужен яркий результат: герой прошел реабилитацию, встал с инвалидной коляски, произошло чудо. Но в реальной жизни с ДЦП все устроено иначе. Это не история быстрого исцеления, а путь постоянной поддержки, терпения и небольших шагов.

Актриса не скрывает, что люди, работающие в такой сфере, устают и выгорают. Всем хочется быстрых результатов, но в случае с ДЦП речь идет о пожизненной работе. Именно поэтому, считает она, помощь особенным детям становится тренировкой терпения, веры и внутренней силы.

История одного объятия

Чтобы объяснить, ради чего все это делается, Пересильд вспомнила фестиваль в саду «Эрмитаж». Тогда на мероприятие пришли около пяти тысяч человек, среди которых было примерно полторы тысячи особенных детей.

Перед первым фестивалем актеров специально готовили к общению с детьми: им объясняли, что не каждый ребенок готов к объятиям или физическому контакту, поэтому важно быть очень осторожными. Среди участников был мальчик Андрей, который раньше кричал, если к нему прикасались.

Со временем все изменилось. На втором фестивале он уже разрешил себя обнять, а позже на одном из мероприятий сам подбежал к Пересильд и первым делом обнял ее. Для актрисы эта история стала одним из самых точных объяснений смысла благотворительной работы.

«Возможно, это история сентиментальная, но она лучше всего объясняет, для чего мы этим занимаемся», — сказала Пересильд.

Помощь как привычное дело

Пересильд также ответила на мнение о том, что публичные люди иногда занимаются благотворительностью ради самопиара. Актриса не стала отрицать, что такие случаи бывают, как и ситуации, когда помощь другим превращают в модный жест или знак «высокой духовности».

Однако сама она воспринимает благотворительность гораздо проще. По ее словам, помощь не должна быть чем-то исключительным и торжественным. Это такая же базовая вещь, как ежедневная забота о себе и близких.

Актриса подчеркнула, что для участия в благотворительности не обязательно быть богатым или обладать особыми возможностями. Даже небольшие регулярные пожертвования могут быть очень важны, потому что дают фондам главное — ощущение стабильности и понимание, что помощь не исчезнет завтра.

«Я считаю, что помощь другим — это как с утра встать и почистить зубы. Это простая, доступная вещь», — отметила артистка.

По словам Пересильд, людям иногда кажется, что небольшая сумма ничего не изменит, но это не так. Регулярная поддержка способна оказаться ценнее разового крупного перевода, потому что благотворительным организациям особенно не хватает уверенности в завтрашнем дне.

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