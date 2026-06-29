Более десяти детей госпитализировали из палаточного лагеря в Тверской области

Из палаточного лагеря в Тверской области были госпитализированы более десяти детей с признаками вирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры в мессенджере МАКС.

По факту произошедшего организована проверка. Детей госпитализировали из палаточного лагеря «Вымпел-Шторм», уточнили в ведомстве. По предварительной информации, за медицинской помощью с признаками вирусной инфекции обратились больше десяти детей.

Сейчас они находятся в больнице. О том, что могло стать причиной вспышки заболевания, пока неизвестно. Расследование продолжается.

В прокуратуре добавили, что в ходе проверки они установят обстоятельства случившегося, дадут оценку соблюдению требований законодательства, в том числе проверят, как было организовано питание в лагере.

«При наличии оснований будут приняты меры... реагирования», — добавила пресс-служба.

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