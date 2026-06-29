Невидимые стражи урожая: кто такие сортоиспытатели и почему без них не обойтись

5-tv.ru запустил цикл статей о людях, чья работа остается часто незаметной, но без которой наш мир был бы совершенно другим. В прошлом материале вы узнали об изнанке работы авиадиспетчера. Сегодня же мы расскажем о тех, кто помогает развивать сельское хозяйство, испытывая и отбирая лучшие сорта растений.

Эти специалисты работают на стыке науки и производства, проводят сотни опытов, чтобы определить, какие сорта пшеницы, подсолнечника или картофеля достойны попасть на поля страны.

Именно благодаря сортоиспытателям покупатели в магазинах видят на упаковке хлеба, из какой муки он испечен, а аграрии получают рекомендации, какие гибриды дадут лучший урожай в их климатической зоне.

Но что это за профессия? И почему работа с растениями здесь невозможна без глубоких знаний молекулярной биологии, генетики и даже искусственного интеллекта?

Корреспондент 5-tv.ru побывал в лабораториях Федерального государственного бюджетного учреждения «Госсорткомиссия» и побеседовал с теми, кто ежедневно вершит продовольственное будущее России.

Кто такой сортоиспытатель

www.globallookpress.com / © Matthias Bein

Сортоиспытатели решают, какой сорт ячменя, кукурузы или подсолнечника отправится на поля России. Как отметил председатель Госсорткомиссии Дмитрий Бутусов, это не просто профессия, а призвание.

«Сортоиспытатель — это, безусловно, агроном, но агроном высшей квалификации, как правило, с большим уже значительным достаточным опытом, который не один год проводит на делянках, хорошо знает физиологию растений, хорошо знает морфологические признаки растений, хорошо знает технологию выращивания этих растений. Это сложившийся сортоиспытатель — это уже опытный агроном с определенным багажом. Поэтому это, наверное, высшая квалификация сегодня в агрономической профессии», — объясняет он.

Государственная сортоиспытательная сеть в России существует уже 100 лет и простирается от Сахалина до Калининграда.

Сортоиспытатели проводят эксперименты, чтобы определить отличительные признаки, однородность и стабильность растений. Затем они оценивают их хозяйственную ценность.

«Они проводят соответствующие опыты, по итогам этих опытов в соответствии с методиками сорт или гибрид либо включается в государственный реестр для того, чтобы можно было дальше его использовать уже на практике в производстве, либо отклоняется. Также по итогам сортоиспытаний появляются описания, которые позволяют выдать патент, то есть защитить интеллектуальные права селекционера», — рассказывает эксперт.

Профессия востребована как в государственном секторе, так и в частном бизнесе — особенно в селекционных компаниях, которые сегодня активно развиваются.

Но главное, что сортоиспытатель — это не узкий специалист, а «универсал», который видит всю палитру селекционных достижений.

Поле и лаборатория: где и как работает сортоипытатель

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Сортоиспытатель никогда не работает только в поле или только в лаборатории. Это синтез классического агрономического труда с современными биотехнологиями.

Как подчеркивает Бутусов, стать профессионалом, не выходя в поле, невозможно.

«Наша профессия не подойдет тому, кто не настроен серьезно себя развивать. Вырастить и сформировать свои компетенции только в рамках лаборатории недостаточно. Наилучшим образом себя проявят те, кто хочет и любит растения, полевую работу в сезон. Но сегодня никуда без биотехнологий, надо себя развивать с точки зрения современных информационных технологий и понимать, как устроена работа в лабораториях», — говорит он.

Именно такой подход — полевые испытания плюс современный лабораторный анализ — и является визитной карточкой российских сортоиспытателей.

Уникальные навыки сортоиспытателя: почему человека не заменят технологии

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Многие современные отрасли активно внедряют беспилотные технологии и искусственный интеллект.

Однако в сортоиспытании ручной труд и зоркий глаз человека пока остаются незаменимыми. Вера Ляхова, главный агроном филиала «Московский», проработавшая в этой сфере девять лет, объясняет почему.

«Видите ли, сортоиспытание — это такая профессия, и технологии, конечно, важны и очень нужны нам, но порой бывают сложно применимы к нам. Основная работа — это все-таки глаза и ручки. Дроны, конечно, речь периодически заходит об этом, и я надеюсь, что в ближайшем будущем это не за горами. Но на данный момент, к сожалению, нет», — отмечает она.

Работа на делянках — это кропотливый физический труд. Каждую площадку, где выращивается определенный сорт, нужно разбить вручную, чтобы она была ровной, красивой и правильной формы.

«Наша работа — мелкоделяночный способ, то есть каждую деляночку нужно разбить вручную. Для того чтобы делянка получилась ровная, красивая и правильной формы — это на самом деле тяжелый физический труд. Дроны в этом плане как навигация, чтобы не рулеткой бегать по полю, как мы сейчас это делаем, — вот это уже есть, и я думаю, что к нам это вполне применимо», — добавляет агроном.

«Сорт, как человек»

www.globallookpress.com / © Matthias Bein

С годами сортоиспытатели начинают относиться к каждому новому сорту растения как к живому существу. У него свой характер, свои сильные и слабые стороны.

Мария Матросова, ведущий агроном лаборатории по оценке качества, работающая в этой сфере с советских времен, делится своими наблюдениями.

«На сортоучастке — это совсем другое. Я так в это прониклась, мне так это понравилось. И методика, и учителя были очень хорошие… Мне это очень нравилось. У меня были опыты, я занималась и озимой пшеницей, пропашными. У меня даже медали ВДНХ есть по картофелю — сорт Невский, который я выращивала. Сорт — это как человек, индивидуальный подход надо. Каждый сорт развивается по-разному: схожесть в разное время, что-то раньше, что-то позже. Этот весь процесс — он очень захватывал», — вспоминает эксперт.

В лаборатории по оценке качества зерна она занимается определением белка, клейковины, физических свойств теста и даже выпечкой караваев для выставок. Именно там рождается настоящая оценка: ценная пшеница или слабая, сильная или филлерная.

Частые ошибки начинающих сортоиспытателей

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Несмотря на строгую регламентацию, ошибки случаются у всех новичков. По словам главного агронома Ляховой, система построена так, что молодые специалисты практически не остаются одни до тех пор, пока не пройдут полный цикл полевых работ.

«Им сложно совершить эту ошибку, потому что новичок никогда не работает один. Он всегда под присмотром, даже если ему так не кажется. Мы стараемся не допускать этих ошибок, потому что ошибки для нас — это очень серьезная вещь. Если мы допустим ошибку, скажем, при посеве, то наши ошибки порой бывает трудно исправить. Поэтому их лучше не допускать», — поясняет она.

Елена Зенина, заведующая биохимической лабораторией, которая курирует технические культуры (подсолнечник, сою, рапс, лен), говорит о необходимости «тонких рук» для химических анализов.

«Кто приходит, я спрашиваю: „Пипетку можешь удержать в руке?“ Потому что есть такие — стекло тонкое. У меня сейчас анализ, там чуть-чуть неверное движение — выскакивают пробки и вылетает эфир. Это испорченный образец, дышать эфиром не очень хочется. Поэтому именно для химических анализов нужны руки (человек с хорошо развитой моторикой рук. — Прим. ред.)», — замечает специалист.

Как сорта попадают на испытания

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сорта и гибриды появляются каждый год. Селекционеры со всей страны присылают свои новинки на государственное испытание. По словам Елены Зениной, сортосмена — процесс постоянный.

«Сортосмена должна быть. Старые сорта уходят, потому что каждый сорт выводится под какой-то результат. Даже бывает, что уже новый сорт лучше, чем стандартный», — поясняет она.

Павел Попадьин, заведующий лабораторией молекулярно-биологических исследований, уточняет масштаб работы.

«Новые сорта появляются ежегодно. Мы анализируем практически в районе 500 сортов, которые к нам приходят», — говорит он.

В его лаборатории определяют наличие генетически модифицированных организмов (ГМО). Если их находят, сорт снимают с регистрации.

Искусственный интеллект против рук

www.legion-media.com/NASA/Sipa USA

Вопрос о внедрении искусственного интеллекта и роботизации волнует сортоиспытателей тоже. Но здесь, как и во многих других «живых» профессиях, пока уверены: машина не сможет полностью заменить человека.

«В нашем деле заменить человека сложно, потому что у нас работа ручная. Роботы, конечно, есть для облегчения работы, но без человека тут пока никак невозможно обойтись», — твердо заявляет Павел Попадьин.

В чем же тогда главное счастье сортоиспытателя? Конечно, в результатах своего труда. В тот момент, когда посеянное с таким трудом зерно дает ровные, дружные всходы, когда сомнения рассеиваются, а ответственность оказывается оправданной.

«Это был момент, когда я в силу обстоятельств, сложившихся в нашем филиале, практически была вынуждена взять на себя ответственность. И когда мы это сделали, я провела эту посевную. Когда, конечно, были сомнения: взойдет, не взойдет, правильно ли настроила сеялку, правильно ли заглубила. И вот когда начались первые всходы, когда пошли эти стройные рядочки, я гордилась. Это чувство — я это сделала», — признается агроном филиала «Московский» Ляхова.

Как стать сортоиспытателем

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Путь в профессию начинается с образования. Для будущих агрономов важны биология, химия и даже география. Как шутят сами сотрудники, «ботаника — это база». Мария Матросова, которая пришла в профессию еще в советское время, говорит, что решающую роль сыграл ее отец.

«Папа сказал: „Значит так, надо помогать. Давай поступай на агронома“. А у него было представление, что агроном ничего не делает, ходит по полю, зарплату получает. Но когда я пришла на сортоучасток — это совсем другое», — вспоминает она.

Дмитрий Бутусов рекомендует молодым людям, решившим выбрать эту профессию, не бояться начинать с полевых работ. Те, кто готов работать в таких условиях, смогут полностью раскрыть свой потенциал и стать настоящими профессионалами.

Что будет с миром без сортоиспытателей

Если представить, что профессия сортоиспытателя вдруг исчезнет, последствия окажутся не просто неприятными, а разрушительными для всей аграрной отрасли. И речь не о гипотетических страшилках, а о реальных рисках.

Прежде всего, аграрии останутся без надежных ориентиров. Сельхозпроизводители перестанут получать объективную информацию о том, какие сорта действительно работают в их климатической зоне. Вместо проверенных рекомендаций — маркетинговые обещания селекционных компаний и вера в удачу. Как результат — снижение урожайности, финансовые потери и рост цен на продукты.

Кроме того, без сортоиспытаний рухнет вся система контроля качества семян. Это единственный барьер, который не дает некачественному и непроверенному материалу попасть на поля. Без этого барьера рынок наводнится подделками, сортами с низкой урожайностью и откровенным браком. Аграрии будут сеять вслепую, а страна терпеть убытки на неэффективном земледелии.

Профессия сортоиспытателя — это целая наука, сочетающая в себе и традиционное земледелие, и современные лабораторные исследования, и даже элементы искусства. Каждый такой специалист — это связующее звено между тем, кто создает сорт в научной лаборатории, и тем, кто будет его выращивать в поле. Именно благодаря этим людям на прилавках появляются качественные продукты, а Россия остается одной из ведущих аграрных держав.

И как бы ни развивались технологии, дроны и искусственный интеллект, ключевыми остаются «глаза и руки» человека, его опыт и любовь к своему делу. Ведь, как точно подмечено: «Сорт — как человек, к нему нужен индивидуальный подход». А это под силу только настоящему профессионалу-сортоиспытателю.